Worms (ots) -Der Wormser Folienhersteller Renolit wertet seine Teilnahme an der diesjährigen HUSUM Wind, die vom 14. - 17. September als Präsenzmesse stattfand, als Erfolg. "Wir sind sehr zufrieden, denn wir konnten uns in Husum einem sehr fachkundigen und interessierten Publikum vorstellen, bei dem unser Angebot auf großes Interesse stieß und eine sehr positive Resonanz hervorrief", bilanzierte Laura Schied, Head of Global Marketing von Renolit.Renolit hatte in Husum seine innovative Korrosionsschutzfolie Renolit CP in den Mittelpunkt gestellt. Mit dieser können Stahl- und Metallbeschichtungen am Turm einer Windenergieanlage wirksam vor Rost geschützt werden. Die neuartige Beschichtung ist besonders wartungsarm und langlebig und erlaubt zudem schnelle und flexible Reparaturen.Auf der HUSUM Wind demonstrierte Renolit die Vorteile seiner Hochleistungsfolie auch im Rahmen einer Live-Verklebung im Forum der Halle 4. "Wir freuen uns sehr, dass wir in Husum nach langer Zeit wieder die Möglichkeit hatten, die Vorteile unsere Produkte einem größeren Fachpublikum live vorzuführen", sagte Schied. Das Corona-Sicherheitskonzept der Messeveranstalter habe sich bewährt.Rund 8.500 Fachbesucher hatte die Husum Wind in diesem Jahr angezogen. 387 Aussteller entlang der gesamten Wertschöpfungskette haben ihre Produkte vier Tage lang auf der wichtigsten Veranstaltung der Windenergiebranche erstmals wieder im Rahmen einer Präsenzveranstaltung ausgestellt. Renolit war in Husum gemeinsam mit Vertriebspartner WP Energy präsent.Die UnternehmenDie Renolit Gruppe zählt zu den international führenden Herstellern hochwertiger Kunststoff-Folien und verwandter Produkte für technische Anwendungen. Das unabhängige Familienunternehmen setzt seit 75 Jahren Maßstäbe in Qualität und Innovation und beschäftigt heute rund 4.800 Mitarbeiter an mehr als 30 Produktionsstandorten und Vertriebsgesellschaften. Im Geschäftsjahr 2019 hat die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 1,059 Milliarden Euro erwirtschaftet. Mehr über Renolit auf www.renolit.com.Die WP Energy ist ein Industriedienstleistungsunternehmen mit Schwerpunkt Windenergie On- und Offshore und erbringt Inspektions-, Reparatur- und Wartungsleistungen für zahlreiche Windenergieanlagenhersteller und Betreiber in Zentraleuropa. Personaldienstleistungen sowie die Fachkräfteausbildung und Qualifizierung in eigenen Ausbildungszentren runden das Leistungsportfolio der WP Group ab. Mehr über WP Energy auf www.wp-group.com.de.Pressekontakt:Ansprechpartnerin RENOLIT SE:Laura SchiedRENOLIT Leitung Marketing & Vertrieb Wind EnergyTel.: +49 (0)6241 303 217Fax: +49 (0)6241 303 18 217laura.schied@renolit.comAnsprechpartnerin WP Energy GmbH:Christin OttoKey Account ManagementTel.: +49 (0)4216 96 97-511Fax: +49 (0)4216 96 97-520christin.otto@wp-energy.deFür Rückfragen der Redaktion:RAIKESCHWERTNER GmbHBerit HöckPressebüro RENOLIT Wind EnergyLudwig-Erhard-Straße 620459 HamburgTel.: +49 (0)40 34 80 92 27E-Mail: energie@raikeschwertner.deOriginal-Content von: RENOLIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158821/5027678