Unterföhring (ots) -Diese Beziehung passt: SAT.1 schickt die neue Ralf Schmitz Show "Paar Wars" noch vor der letzten Folge am Freitag, 24. September, 2022 in die zweite Runde.SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Mit der neuen Show ,Paar Wars' feiert Ralf Schmitz direkt einen guten Einstand in SAT.1. Unseren Zuschauer:innen und uns macht die Show so viel Spaß, dass wir uns auf eine zweite Staffel im nächsten Jahr freuen."Interessierte Paare können sich ab sofort bewerben - alle Infos auf der "Paar Wars"-Website (https://www.sat1.de/tv/paar-wars).Letzte Chance auf bis zu 100.000 Euro für die FamilienkasseAuf die Beziehung, fertig, los! Zum Abschluss der ersten Staffel der Ralf Schmitz Show "Paar Wars" haben am Freitag, 24. September 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 noch einmal drei Paare die Chance auf bis zu 100.000 Euro Zuschuss für die Familienkasse: Nihal (44) und Erdal (48) aus Hürth, Julia (25) und Marco (36) aus Nettetal oder Fanny (35) und Alexander (32) aus Köln - welches Paar kennt sich am besten, zeigt die besten Teamqualitäten und geht als Sieger aus der Show? Produziert wird "Paar Wars" von der Deutschen ProduktionsUnion derzeit in Köln."Paar Wars" am Freitag, 24. September 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1Hashtag zur Show: PaarWars