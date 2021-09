Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Mischfonds UniRak Nachhaltig Konservativ A (ISIN LU1572731245/ WKN A2DMWY) investiert zu rund zwei Dritteln in Euro-Rentenpapiere und zu etwa einem Drittel in internationale Aktien, so die Experten von Union Investment.Sämtliche Anlagen würden einen nachhaltigen Investmentprozess durchlaufen. Die Aufteilung der Fondsmittel in Renten und Aktien biete bereits einen Diversifikationseffekt. Mögliche Risiken beispielsweise im Hinblick auf Reputationsrisiken oder Ereignisrisiken würden zusätzlich analysiert. ...

