EXASOL AG: BARC's 'The Data Management Survey 22': Exasol lässt in seinen Vergleichsgruppen erneut die Wettbewerber hinter sich



23.09.2021 / 10:10

BARC's "The Data Management Survey 22":

Exasol erreichte 100 Prozent bei Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungsrate

Insgesamt erzielte der Anbieter 26 Top-Rankings in seinen Vergleichsgruppen "Analytische Datenbankprodukte" und "Data Warehouse Technologien"

Nürnberg, den 23. September 2021 - Exasol, Anbieter einer hochperformanten Analysedatenbank, hat in der jährlichen Software-Umfrage "The Data Management Survey 22" von BARC (Business Application Research Center) insgesamt 26 Top-Platzierungen und fünf führende Platzierungen erzielt. Damit dominiert Exasol den Wettbewerb das zweite Jahr in Folge in seinen zwei Vergleichsgruppen. Bei allen KPIs erreichte das Unternehmen Werte weit über dem Durchschnitt und kann sich gleichzeitig über eine hundertprozentige Weiterempfehlungsrate freuen.

So ergab die Auswertung, dass sich alle Nutzer für die Exasol-Datenbank entschieden haben, weil sie deren Leistung überzeugt hat. Darüber hinaus wählten zwei Drittel (67 Prozent) der Befragten Exasol aufgrund der einfachen Handhabung für technische Anwender. Zum Vergleich: Für durchschnittliche Datenmanagement-Tools liegt dieser Wert lediglich bei 36 Prozent. Exasol konnte nicht nur bei den technischen KPIs auf ganzer Linie überzeugen, sondern hat auch bei der "Qualität des Supports" Spitzenwerte erzielt.

"Exasol kann sich im Data Management Survey 22 über ein hervorragendes Ergebnis freuen. Die Nutzerbewertungen der Exasol-Datenbank lagen in allen KPIs weit über dem Durchschnitt. Das Unternehmen führt sowohl bei den Data Warehouse-Technologien als auch in der Gruppe der analytischen Datenbankprodukte das Feld klar an. Insgesamt erreichte Exasol 26 Top-Rankings in beiden Vergleichsgruppen und wurde in fünf KPIs mit 10/10 Punkten bewertet. Ein beeindruckendes Ergebnis und Zeichen dafür, dass die Anwender Exasol als wirklich starkes Unternehmen wahrnehmen", so Timm Grosser, Senior Analyst Data & Analytics bei BARC und Autor der Studie. "Exasol hat in allen Schlüsselbereichen hervorragend abgeschnitten und konnte vor allem auch seine Kunden restlos überzeugen: 100 Prozent der befragten Anwender würden die Analytics-Datenbank weiterempfehlen."

Die Umfrage untersucht unterschiedliche Arten von Datenmanagement-Tools in sechs Vergleichsgruppen. Die Exasol-Datenbank wurde sowohl bei den Analytical Database Products als auch bei den Data Warehouse Technologies anhand von 17 KPIs bewertet, die BARC im Vorfeld ermittelt hatte. In beiden Vergleichsgruppen liegt Exasol klar vor seinen Wettbewerbern und erhielt in den folgenden fünf Kategorien 10/10 Punkte:

Funktionalität

Stabilität der Plattform

Leistung

Zufriedenheit mit dem Produkt

Weiterempfehlungsrate

Darüber hinaus wurde Exasol hervorragend in den folgenden Kategorien bewertet: Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Qualität des Supports, Time to Market, Entwicklungseffizienz, technische Fähigkeiten, Benutzerfreundlichkeit und Automatisierung.

"Es ist großartig, dass Exasol in BARC's Data Management Survey zum wiederholten Mal Spitzenwerte erreichen konnte und erneut in seine beiden Vergleichsgruppen dominiert hat", so Aaron Auld, CEO von Exasol. "Diese herausragenden Ergebnisse zeigen unsere starke Kundenfokussierung. In einem zunehmend datengesteuerten Umfeld hat es für uns oberste Priorität, unseren Kunden eine Plattform mit außergewöhnlich schnellen Datenanalysen zu bieten, die in kürzester Zeit wertvolle Erkenntnisse liefern."

Die Umfrage ergab, dass 87 Prozent der Befragten Exasol für Data Warehousing und Business Intelligence (BI) nutzen, 63 Prozent für die Datenintegration und 60 Prozent für die Datenaufbereitung. Sie wurde von BARC (Business Application Research Center), Europas führendem Analystenhaus für Business Software mit Sitz in Würzburg, durchgeführt.

Der gesamte Exasol Highlights Report kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.exasol.com/de/barc-survey-2022/



Über "The Data Management Survey 22"

The Data Management Survey 22 wurde zwischen Januar und April 2021 von BARC durchgeführt. Insgesamt beantworteten 845 internationale Teilnehmer detaillierte Fragen zur Nutzung ihres Datenmanagement-Produkts (https://bi-survey.com/data-management-software-comparison). Dabei wurden 20 Produkte (oder Produktgruppen) im Detail analysiert. The Data Management Survey 22 untersucht den Auswahlprozess und die Nutzung von Datenmanagement-Produkten anhand von insgesamt 17 Kennzahlen (KPIs) wie beispielsweise Price to Value, Recommendation, Functionality und Product Satisfaction. Weitere Informationen zum Survey erhalten Sie auf der BI Survey Webseite www.bi-survey.com.



Über Exasol

Exasol wurde im Jahr 2000 mit der Vision gegründet, die Datennutzung von Unternehmen grundlegend zu verändern. Heute vertrauen ambitionierte Organisationen weltweit auf die Analytics-Datenbank von Exasol - denn diese ist die schnellste der Welt. Mit Niederlassungen an mehreren Standorten in den USA und Europa ist es Exasols erklärtes Ziel, den Kunden flexible, skalierbare und leistungsstarke Analytics-Lösungen zu liefern, egal ob die Daten in der Cloud oder On-Premises gespeichert sind.

Exasol - accelerating insights from the world's data.

