Andrew Bosworth soll auf diesem Posten neben der massiven Infrastruktur mit großen Rechenzentren auch wie bisher das Hardware-Geschäft mit Technik wie die VR-Brille Oculus verantworten. Facebook-Chef Zuckerberg gab am Mittwoch bekannt, dass Andrew Bosworth neue CTO seines Unternehmens wird. Der bisherige Technologiechef Mike Schroepfer kündigte an, dass er "irgendwann im Jahr 2022" den Posten verlassen und sich unter anderem um Facebooks Investitionen in künstliche Intelligenz und die Suche nach Tech-Talenten kümmern werde. Schroepfer ist seit 2008 bei Facebook. Unter seiner ...

