DJ Vision Education mit zwei neuen Kunden: Oxford University Press und Berlitz Japan - Österreichisches Sprachlern-Start-up baut internationales Geschäft mit namhaften Kunden weiter aus

Wien (pts019/23.09.2021/10:30) - Das weltweit erfolgreiche Sprachlern-Start-up Vision Education freut sich über einen weiteren Ausbau seines internationalen Geschäftes: Mit den beiden Neukunden Oxford University Press und Berlitz Japan wurden zwei namhafte Partner aus der Sprachlern-Branche gewonnen. Beide Anbieter vertrauen auf die weltweit führende und höchst flexible technische Plattform im Rahmen eines SAAS-Modells, um Endkunden ein mobiles Sprachlern-Produkt anzubieten.

"Wir konnten unsere neuen Kunden von den Vorteilen und Möglichkeiten unserer flexiblen Plattform überzeugen, auf der auch unsere beiden Apps 'LearnMatch' und 'LearnMatch Business' betrieben werden", meint dazu Alfred Hofer, COO von Vision Education. "Mit den neuen Partnerschaften erreichen wir gänzlich neue Zielgruppen mit führenden Anbietern."

Oxford University Press vertraut als Publisher mit der "Oxford English Vocabulary Trainer II" App weltweit auf Vision Education. Die Wiener Firma hat dafür auch die entsprechenden Kursbücher in die App integriert, um Studenten beim Lernen der Vokabel für die jeweiligen OUP Kurse zu unterstützen.

Die Partnerschaft mit Berlitz Japan startet mit dem lokalen Partner Edvec und basiert auf dem Business-Teil der Vision Education Plattform - mit der Zielgruppe von Kindern und für die Lernsprache Englisch. Hier steht auch das Thema Aussprache der entsprechenden Wörter stark im Vordergrund.

Mit den beiden neuen Partnern setzt Vision Education das erfolgreiche Wachstum seiner B2B-Schiene fort - in Österreich arbeitet das Unternehmen unter anderem bereits mit der Innung der Gebäudereiniger und mehreren Unternehmen der Bauindustrie für die Bereitstellung einer Deutschlern-App für die MitarbeiterInnen der beiden Branchen zusammen. In Deutschland gehört unter anderem Kern Training zu den Kunden des Wiener Start-ups. Firmengründer Manfred Kastner dazu: "Wir freuen uns sehr, weitere namhafte Partner für unsere B2B- und SAAS-Services gewonnen zu haben - und erwarten nach Covid auch eine weitere Belebung unseres B2B-Geschäftszweiges."

Über Vision Education Das in Wien beheimatete Start-up hat in den letzten Jahren bedeutsame Sprachlern-Apps auf den Markt gebracht: "LearnMatch" - eine App mit herausragenden Features, darunter 7 Lernsprachen, ausgehend von mehr als 35 Muttersprachen und einem einzigartigen "LiveMatch" - Feature, das soziales Lernen mit einem hohen Spaßfaktor ermöglicht. Mit beinahe 3 Millionen Downloads weltweit und sehr guten Bewertungen in den AppStores gehört "LearnMatch" zu den Shooting Stars der Sprachlern-Branche.

"LearnMatch Business" - eine Sprachlern-App für berufliches Sprachenlernen in den Lernsprachen Deutsch und Englisch. 2018 erstmals für die Gebäudereinigungs- und Pflegebranche umgesetzt, hat die App großen Einfluss auf Mitarbeiter-Qualifikation und Kommunikation im Unternehmen, Erhöhung der Arbeitssicherheit und schlussendlich der Produktivität der Unternehmen, welche die App für Ihre Mitarbeiter lizenzieren. Dutzende Branchen und Unternehmen vertrauen mittlerweile auf die App, hauptsächlich im deutschsprachigen Raum.

Über Oxford University Press Oxford University Press (OUP) ist eine Einheit der Universität von Oxford und unterstützt als Verlag die Ziele der Universität, Spitzenleistungen in Forschung, Studium und Ausbildung zu erbringen. OUP ist der weltgrößte Universitätsverlag mit einer einzigartigen weltweiten Präsenz. Aktuell veröffentlicht OUP jährlich tausende von neuen Titeln in mehr als 100 unterschiedlichen Sprachen, betreibt Büros in etwa 50 Ländern und hat ungefähr 6.000 MitarbeiterInnen weltweit.

