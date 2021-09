23.09.2021 - Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) meldete in den letzten Tagen den Beginn einer neuen Produktkategorie - Anlagen der 6 MW-Klasse. Wahrscheinlich "der" neue Verkaufsschlager der Zukunft. Bevor jedoch hier die ersten grösseren Aufträge "reingeholt werden können", verkaufen sich auch die kleineren Anlagen mit 3, 4 oder 5 MW gut. So meldet Nordex heute den Verkauf von Neun Windenergieanlagen für polnischen 27 MW-Park bei Warschau Nordex Group erhält Auftrag von ihrem "Stammkunden", die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG, über neun Anlagen des Typs N131/3000 für den 27-MW-Windpark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...