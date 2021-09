Der Anbieter von Online-Sportkursen stellt sein Laufband (Tread) in den Vordergrund der Werbung. Anstatt die Tread-Werbekampagne vorab zu feiern, ging die PELOTON-Aktie 6,3 % in die Knie. Die Börsianer befürchten, dass die angekündigte Offensive zu teuer wird, ohne genügend neue Kunden zu bringen. Die Werbemaßnahmen der vergangenen Monate verdankten ihren Erfolg zu einem großen Teil der Pandemie. Dieser Effekt entfällt zunehmend. Die Aktie ist unter die 100-Dollar-Marke gerutscht, was den Abwärtstrend bestätigt. Zurzeit sind 30 Mrd. $ Börsenwert zu hoch.



