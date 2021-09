Die Analyse der Daten aus fünf prospektiven Studien zu RBX2660 ist Thema eines der vier Abstracts, die den begehrten IDWeek Program Committee Choice Award 2021 für herausragende wissenschaftliche Forschung erhalten haben

Ferring und Rebiotix stellen neue Daten vor, die einen Zusammenhang zwischen klinischen Ergebnissen und der Wiederherstellung des Mikrobioms belegen

Ferner werden Forschungsergebnisse aus der Phase-3-Studie PUNCH CD3 zu den Auswirkungen von RBX2660 auf tödliche antimikrobielle Resistenzgene und die Wiederherstellung der Zusammensetzung der Gallensäuren vorgestellt

Ferring Pharmaceuticals und Rebiotix, ein Tochterunternehmen von Ferring, haben heute die Präsentation von Daten aus dem klinischen Entwicklungsprogramm zu RBX2660 angekündigt, einem auf Mikrobiota basierenden Lebend-Biotherapeutikum zur Reduzierung von rezidivierenden Clostridioides-difficile-Infektionen (C. difficile). Die Daten werden im Rahmen der IDWeek 2021 vorgestellt, die vom 29. September bis 3. Oktober 2021 virtuell stattfindet.

Die präsentierten Daten beinhalten insbesondere erstmals eine Analyse von fünf prospektiven klinischen Studien, die die Gesamtheit dieser umfangreichen klinischen Evidenz für ein Mikrobiota-basiertes Lebend-Biotherapeutikum abbilden. IDWeek würdigte diese Präsentation und ihre Autorin, Dr. Lindy L. Bancke, PharmD, Head of Clinical Development bei Rebiotix, als eine unter nur vier Empfängern des Program Committee Choice Award 2021, der für herausragende Forschungsarbeiten verliehen wird.

Zudem wird das Unternehmen Daten erörtern, die den Zusammenhang zwischen RBX2660 und der Wiederherstellung des Darmmikrobioms sowie die Auswirkungen einer Dekolonisierung von tödlichen multiresistenten Organismen zeigen.

"Unsere Datenpräsentationen bei der IDWeek werden nicht nur die wachsende Zahl klinischer Belege für RBX2660 ergänzen, sondern auch fast ein Jahrzehnt Forschungsarbeit zusammenfassen, die faszinierende Fortschritte bei der Frage erbracht hat, wie die klinischen Ergebnisse von RBX2660 mit der Zusammensetzung des Mikrobioms zusammenhängen", berichtet Dr. med. James P. Tursi, Chief Scientific Officer, Ferring Pharmaceuticals U.S.

Das klinische Entwicklungsprogramm für RBX2660 ist das größte und fundierteste, das je auf dem Gebiet der mikrobiombasierten Therapeutika für rezidivierende C.-diff-Infektionen durchgeführt wurde. Bis heute wurden mehr als 1.000 Patienten in das Programm aufgenommen, zu dem zwei Studien gehören, in denen die Patienten 24 Monate lang beobachtet wurden.

Hier eine Übersicht der fünf präsentierten Abstracts mit weiteren Angaben:

Titel der Präsentation: Efficacy of lnvestigational Microbiota-Based Live Biotherapeutic RBX2660 in Individuals with Recurrent Clostridioides difficile Infection: Data from Five Prospective Clinical Studies

Präsentierende Autorin: Dr. Lindy Bancke, PharmD, Head of Clinical Development, Rebiotix

SPERRFRIST BIS: Mittwoch, 29. September, 8.00 Uhr EDT

Titel der Präsentation: Antimicrobial Resistance Genes were Reduced Following Administration of Investigational Live Biotherapeutic RBX2660 to Individuals with Recurrent Clostridioides difficile Infection

Präsentierende Autorin: Dr. Heidi Hau, PhD, Director of Translational Biology, Rebiotix

SPERRFRIST BIS: Mittwoch, 29. September, 8.00 Uhr EDT

Titel der Präsentation: Treatment Success in Reducing Recurrent Clostridioides difficile Infection with lnvestigational Live Biotherapeutic RBX2660 is Associated with Microbiota Restoration: Consistent Evidence from a Phase 3 Clinical Trial

Präsentierender Autor: Dr. Ken Blount, PhD, Chief Scientific Officer, Rebiotix und VP Microbiome Research, Ferring Pharmaceuticals

SPERRFRIST BIS: Mittwoch, 29. September, 8.00 Uhr EDT

Titel der Präsentation: Safety of lnvestigational Microbiota-Based Live Biotherapeutic RBX2660 in Individuals with Recurrent Clostridioides difficile Infection: Data From Five Prospective Clinical Studies

Präsentierende Autorin: Dr. Tricia Braun, PharmD, Associate Director of Clinical Research, Rebiotix

SPERRFRIST BIS: Mittwoch, 29. September, 8.00 Uhr EDT

Titel der Präsentation: Rapid Restoration of Bile Acid Compositions After Treatment with RBX2660 for Recurrent Clostridioides difficile Infection-Results from the PUNCH CD3 Phase 3 Trial

Präsentierender Autor: Dr. Romeo Papazyan, PhD, Scientist, Ferring Research Institute

SPERRFRIST BIS: Mittwoch, 29. September, 8.00 Uhr EDT

Die Abstracts stehen auf der Website der IDWeek zur Verfügung.

Über das Darmmikrobiom und die C.-difficile-Infektion

C.-difficile-Infektionen (CDI) sind eine ernste und potenziell tödliche Krankheit, von der Menschen auf der ganzen Welt betroffen sind. C. difficile ist ein Bakterium, das belastende Symptome wie schweren Durchfall, Fieber, Empfindlichkeit oder Schmerzen des Magens, Appetitlosigkeit, Übelkeit und Kolitis (eine Entzündung des Dickdarms) hervorruft.1 Schätzungen zufolge verursacht CDI allein in den USA jährlich eine halbe Million Erkrankungen und Zehntausende von Todesfällen und wird von den CDC (Centers for Disease Control and Prevention) daher als Bedrohung der öffentlichen Gesundheit mit dringendem Handlungsbedarf angesehen.1,2,3

C.-difficile-Infektionen sind oft der Beginn eines Teufelskreises von Rezidiven, die eine erhebliche Belastung für die Patienten und das Gesundheitssystem darstellen.4,5 Bis zu 35 der CDI-Fälle treten nach der Erstdiagnose erneut auf6,7, und Patienten, die einen Rückfall erleiden, haben ein deutlich höheres Risiko für weitere Infektionen.8,9,10,11 Es wird davon ausgegangen, dass auf das erste Rezidiv bei bis zu 60 der Patienten ein weiteres Rezidiv folgen kann.12

Rezidivierende C.-difficile-Infektionen (rCDI) werden mit Störungen des Darmmikrobioms, der "Dysbiose", assoziiert. Das Darmmikrobiom ist eine sehr vielfältige mikrobielle Gemeinschaft, die eine zentrale Rolle für die menschliche Gesundheit hat. Es gibt immer mehr Belege dafür, dass bei einer Störung der Zusammensetzung und/oder Diversität des Darmmikrobioms ein erhöhtes Risiko für schwerwiegende Erkrankungen wie CDI besteht. Die derzeitige Standardbehandlung für rCDI bilden Antibiotika, die weder die zugrunde liegende Dysbiose beheben noch das Darmmikrobiom wiederherstellen.13 Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass der Einsatz von Antibiotika die Ökologie des Darmmikrobioms stört und einen erheblichen Risikofaktor für rCDI darstellt.6,7,13

Die Wiederherstellung des Darmmikrobioms wird zunehmend als aussichtsreiche Behandlungsoption für rezidivierende C.-difficile-Infektionen betrachtet.14

Über RBX2660

RBX2660 ist ein potenzielles First-in-Class-, mikrobiombasiertes Lebend-Biotherapeutikum, das mit dem Ziel untersucht wird, ein breites Spektrum an unterschiedlichen Mikroorganismen in den Darm einzubringen, um das Auftreten einer rezidivierenden C.-difficile-Infektion zu reduzieren. RBX2660 hat von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) den Fast-Track-, Orphan- und Breakthrough-Therapy-Status erhalten. Das zulassungsrelevante Phase-III-Programm baut auf der Forschung von fast einem Jahrzehnt auf und umfasst klinische Daten und Mikrobiom-Daten, die in über sechs kontrollierten klinischen Studien mit mehr als 1.000 Patienten gesammelt wurden.

Über Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals ist ein forschungsorientiertes, auf Biopharmazeutika spezialisiertes Unternehmen, das sich dafür engagiert, Menschen in der ganzen Welt zu helfen, Familien zu gründen und ein besseres Leben zu führen. Ferring hat seinen Hauptsitz in Saint-Prex in der Schweiz und ist führend in der Reproduktionsmedizin und der Gesundheit von Müttern sowie in Spezialgebieten der Gastroenterologie und Urologie. Ferring entwickelt seit über 50 Jahren Behandlungen für Mütter und Babys und verfügt über ein Portfolio, das Behandlungen von der Empfängnis bis zur Geburt abdeckt. Das 1950 gegründete Privatunternehmen Ferring beschäftigt heute weltweit rund 6.500 Mitarbeiter, hat eigene operative Tochtergesellschaften in fast 60 Ländern und vertreibt seine Produkte in 110 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ferring.com. Folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn und YouTube.

Ferring widmet sich der Erforschung des entscheidenden Zusammenhangs zwischen dem Mikrobiom und der menschlichen Gesundheit, beginnend mit der Bedrohung durch wiederkehrende C.-difficile-Infektionen. Mit der Übernahme von Rebiotix im Jahr 2018 und mehreren anderen Allianzen ist Ferring weltweit führend in der Mikrobiom-Forschung und entwickelt neuartige mikrobiombasierte Therapeutika, um wichtige ungedeckte Bedürfnisse zu adressieren und Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Das Ferring Research Institute Inc. (FRI) mit Sitz in San Diego, USA, ist Teil des Geschäftsbereichs Global Drug Discovery External Innovation, des Forschungs- und Ideenzentrums von Ferring Pharmaceuticals. FRI ist ein integraler Bestandteil der Forschungs- und Entwicklungsorganisation von Ferring und ist auf die frühe Entdeckung und Entwicklung von Wirkstoffen fokussiert. Verbinden Sie sich mit uns auf unseren speziellen Kanälen zur Entwicklung von Mikrobiom-Therapeutika auf Twitter und LinkedIn.

Über Rebiotix

Rebiotix Inc, ein Ferring Company, ist ein in der späten klinischen Entwicklungsphase tätiges Mikrobiom-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, die Kraft des menschlichen Mikrobioms zu nutzen, um die Behandlung schwieriger Krankheiten zu revolutionieren. Rebiotix verfügt über eine vielfältige Pipeline von Prüfpräparaten, die auf seiner bahnbrechenden, auf Mikrobiota basierenden MRTTM-Wirkstoffplattform aufbauen. Die Plattform besteht aus Arzneimittelprüftechnologien, die darauf ausgelegt sind, das menschliche Mikrobiom potenziell zu rehabilitieren, indem ein breites Konsortium von lebenden Mikroben in den Darmtrakt des Patienten eingebracht wird. Weitere Informationen über Rebiotix und seine Pipeline von auf das menschliche Mikrobiom ausgerichteten Therapien für verschiedene Krankheitszustände finden Sie unter www.rebiotix.com, oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, LinkedIn und YouTube.

Über die IDWeek

Die IDWeek ist die gemeinsame Jahrestagung der Infectious Diseases Society of America (IDSA), der Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA), der HIV Medical Association (HIVMA), der Pediatric Infectious Diseases Society (PIDS) und der Society of Infectious Diseases Pharmacists (SIDP). Nähere Informationen sind verfügbar unter www.idweek.org.

Quellenangaben:

