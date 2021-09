In unserem wöchentlichen Marketing-Briefing für die Pro-Community geht es heute darum, wie Marken in der neuen Welt erfolgreich werben könne. Auch den ganz Großen bleibt es nicht erspart. Facebook hat gerade eingeräumt, dass Apples Änderungen bei den Privatsphäre-Einstellungen wohl mehr Impact auf das Werbegeschäft haben, als ursprünglich erwartet. Wie auch immer die Conversions an dieser Stelle jetzt tatsächlich aussehen, was von der Auseinandersetzung der Giganten in diesem Punkt auch zu halten ist, an einer Stelle gibt es keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...