DJ Hella senkt Prognose für Umsatz und operative Gewinnmarge Gj

FRANKFURT (Dow Jones)--Hella hat für das laufende Geschäftsjahr die Erwartungen an Umsatz und operative Gewinnmarge deutlich heruntergeschraubt. Der Autozulieferer begründet dies mit Markterwartungen eines nun weltweit deutlichen Rückgangs bei der Fahrzeugproduktion, unter anderem wegen Lieferengpässen insbesondere bei Elektronikkomponenten.

Wie die Hella GmbH & Co. KGaA mitteilte, rechnet das Unternehmen nun für das laufende Geschäftsjahr 2021/2022 per Ende Mai 2022 einen währungs- und portfoliobereinigten Umsatz in der Bandbreite von rund 6,0 bis 6,5 (anstatt 6,6 bis 6,9) Milliarden Euro. Die um Strukturmaßnahmen und Portfolioeffekte bereinigte EBIT-Marge sieht der Autozulieferer aus Lippstadt nun bei 5 bis 7 (anstatt etwa 8) Prozent.

Neuen Marktprognosen zufolge dürfte die weltweite Fahrzeugproduktion im laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 um mehr als 8 Prozent zurückgehen; im Juli sei noch ein Wachstum von fast 4 Prozent erwartet worden, so Hella.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2021 05:26 ET (09:26 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.