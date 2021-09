Der Aktienkurs von Lucid Motors (WKN: A3CVXG) fährt Achterbahn. Investoren, die einen wichtigen Termin im September abpassten, konnten dennoch bis zu +75%-Performance einfahren. Lucid Motors ist ein Entwickler und in Kürze Produzent von hochpreisigen Elektrofahrzeugen (Basismodell Air ab 69.900 US$). In New York und Chicago besitzt der Hersteller zwei Studios, weitere folgen. Zudem entwickelt Lucid unter anderem Software für Batteriezellen. Als ärgster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...