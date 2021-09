General Motors steigt nun auch in autonomes Fahren ein

Werbung



Der größte amerikanische Fahrzeughersteller investiert in ein chinesisches Startup - 4 Jahre nach Daimler.



In Deutschland beschäftigen sich bereits mehrere Unternehmen mit dem autonomen Fahren, etwa der Mobilitätsdienstleister SIXT. Der Trend setzt sich auf der anderen Seite der Atlantikküste fort - mit General Motors. Der US-Riese investiert gut 300 Millionen US-Dollar in ein 2016 gegründetes chinesisches Startup in Peking namens Momenta. Dieses spezialisiert sich auf autonomes Fahren & Deep Learning und ist eines der wenigen chinesischen Unternehmen, welche HD-Straßenkarten verzeichnen dürfen. Neben General Motors sind bereits andere Firmen, wie SAIC Motor, Toyota oder auch Bosch, im März 2021 in das Unternehmen eingestiegen. Für General Motors soll die Investition wichtige Technologien liefern, um selbstfahrende Autos in China zu produzieren. Dort vertrieb das Unternehmen gut drei Millionen Fahrzeuge im letzten Jahr.





Daimler war ein früher Investor in das chinesische Startup. Bereits im Juli 2017 investierte der Stuttgarter Autohersteller und DAX®-Konzern 46 Millionen US-Dollar Wagniskapital in das Spezialunternehmen. Daimler möchte mit der Deep-Learning-Software vollkommen autonomes Fahren realisieren. Und Momenta selbst? Das Unternehmen sagt, dass deren Robotaxis 2024 sowohl vollständig ohne Fahrer fahren können als auch Profite generieren werden.

