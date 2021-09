München (ots) -Erwartungsgemäß haben die Gesundheitsminister beschlossen, dass Corona Un-Geimpfte, die in Quarantäne müssen, keine Lohnentschädigung mehr erhalten sollen.Die Bayernpartei schließt sich hier den Aussagen des Deutschen Gewerkschaftsbunds und des Sozialverbandes VdK an. Auch die Bayernpartei lehnt die nun erlassene "Impfpflicht durch die Hintertür" strikt ab. Zuallererst, weil eine solche (wenn auch indirekte) Zwangsmaßnahme dem freiheitlichen Menschenbild fundamental widerspricht, dem sich die Bayernpartei verpflichtet fühlt. Zudem dürfte es mehr als fraglich sein, ob die beschlossenen Maßnahmen nicht nur dazu führen, dass Betroffene ihre Kontakte bzw. Krankheitsbilder verschleiern (und damit die Eindämmung der Pandemie erschweren). Konflikte mit dem Datenschutz sind vorprogrammiert.Ergänzend äußerte sich der Landesvorsitzende der Bayernpartei, Florian Weber: "Es ist uns nie darum gegangen, die Gefahren von Corona klein zu reden. Aber die geplante Nicht-Entschädigung von Un-Geimpften, mit dem Unterton "die sind ja selbst schuld", könnte ein Dammbruch sein.Wer ist als nächstes dran? Die Übergewichtigen? Die können ja abnehmen! Die Raucher? Die können ja aufhören! Skifahrer oder Fußballer, die sich verletzen? Wären sie eben auf dem Sofa geblieben!Die solidarische Gesundheitsversorgung ist ein hohes Gut. Und auch die Verfügungsgewalt über das eigene Leben, den eigenen Körper. Das alles sollten wir nicht in Frage stellen."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127746/5027954