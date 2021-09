Sydney (www.anleihencheck.de) - Anleihen erlebten einen schlechten Jahresstart und verzeichneten im ersten Quartal 2021 erhebliche Verluste, so die Experten von Ardea Investment Management.Wie von Analysten prognostiziert, habe das zweite Quartal höhere globale Wachstums- und Inflationsergebnisse gebracht. Vieles deute darauf hin, dass dieser Trend anhalten werde. So würden beispielsweise die Zentralbanken allmählich eine Abkehr von der extrem lockeren Geldpolitik signalisieren. Dies berichte Ardea Investment Management, einer der größten australischen Investmentmanager für Bonds mit einem Relative-Value-Investmentansatz, in seinem letzten Halbjahresrückblick. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...