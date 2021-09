Linz (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die US-Zentralbank FED nach der zweitägigen Zinssitzung gestern den Leitzinssatz in der Spanne 0,00% bis 0,25% unverändert belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ebenfalls erwartungsgemäß habe FED-Präsident Jerome Powell die Möglichkeit des baldigen Taperings angekündigt, also das Zurückfahren der Anleihekäufe (von derzeit 120 Mrd. USD monatlich). Eine Reduktion sei noch nicht beschlossen worden (dies dürfte bei der nächsten Zinssitzung am 3. November erfolgen), aber laut Powell könnten die Anleihekäufe bis Mitte 2022 auslaufen. Die Inflationsrate in den USA liege im August bei 5,30%; die FED prognostiziere für dieses Jahr eine Teuerung von leicht über 4,00% und für die folgenden Jahre eine Verlangsamung in Richtung des 2%-Ziels. Überraschend falkenhaft hätten sich die Notenbanker gezeigt, in dem die Hälfte der Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) ...

