Mit einer starken Unternehmensstory kommt Secunet neu in den SDAX. Das Unternehmen hat sich auf den Schutz von Behörden und Unternehmen in der digitalen Welt spezialisiert.Secunet (DE0007276503) hat ein ausgezeichnetes Alleinstellungsmerkmal in Frankfurt. Das Unternehmen beschäftigt sich ausschliesslich mit der Sicherung von Behörden- und Unternehmensnetzwerken sowie der Überprüfung von Identitäten, der Verschlüsselung von Dokumenten und dem Schutz vor Eindringlingen.Obendrein hat man eine Architektur entwickelt, die es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...