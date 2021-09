DGAP-News: Blackhawk Growth Corp. / Schlagwort(e): Kooperation/Studie

Blackhawk Growth's MindBio Therapeutics nutzt Trip Pharma, um Mikrodosierungsstudien mit psychedelischer Medizin in Nordamerika durchzuführen



Vancouver (British Columbia), den 23. September 2021 - Blackhawk Growth Corp. (CSE: BLR, Frankfurt: 0JJ) (das "Unternehmen" oder "Blackhawk") freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Trip Pharma, ein Unternehmen für psychedelische Entwicklung und Wellness sowie Betreiber der multidisziplinären LeichtMind-Kliniken, eine Partnerschaft mit MindBio Therapeutics eingegangen ist, um die Mikrodosierungsstudien von MindBio in Kanada zu starten. MindBio Therapeutics, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Blackhawk, hat einen Vertrag mit der LeichtMind-Klinik von Trip Pharma unterzeichnet, um Protokolle zu entwickeln, die für den Start klinischer Studien in Kanada erforderlich sind. LeichtMind verfügt über die geeignete Infrastruktur, ein detailliertes Verständnis der regulatorischen Anforderungen und hochqualifiziertes Personal, um MindBio Therapeutics dabei zu unterstützen, seine Aktivitäten in Kanada schnell voranzutreiben. Dies ist ein bedeutender Vertrag für Blackhawk, der die Fähigkeiten, das Fachwissen und die Ausbildungsprogramme im Zusammenhang mit "unterstützten psychedelischen Therapien" nach Kanada bringt und Dr. Krista Leicht mit dem MindBio-Management-Team verbindet. MindBio Therapeutics ist ein Unternehmen für die Entwicklung von Arzneimitteln im klinischen Stadium und erforscht die Mikrodosierung sowie den medizinischen Einsatz von psychedelischer Medizin. Es gehört zu einer kleinen Gruppe von Unternehmen weltweit, die fortgeschrittene klinische Studien im Bereich der psychedelischen Medizin durchführen. Kürzlich kündigte MindBio an, dass es potenziellen Kunden in den USA und Kanada die Forschungs- und Arzneimittelentwicklung als Dienstleistung anbieten wird, um die Entwicklung von Substanzen oder Wirkstoffen im psychedelischen Bereich zu beschleunigen. LeichtMind wird ein weiterer Eckpfeiler für MindBio, um eine globale Plattform für die Bereitstellung innovativer und effektiver Behandlungen für die psychische Gesundheit aufzubauen. "Die Partnerschaft zwischen MindBio, Trip Pharma und LeichtMind ist die erste von vielen Möglichkeiten, neue Einnahmequellen zu erschließen und ein weltweites Angebot an Lösungen für eine Reihe von Krankheiten zu schaffen. Wir freuen uns darauf, unsere Aktionäre in den kommenden Wochen und Monaten über unsere Fortschritte zu informieren", sagte Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth. Über Dr. Krista Leicht Dr. Leicht ist eine in Kanada ausgebildete und in Alberta zugelassene Ärztin und Psychiaterin, die über 20 Jahre klinische Erfahrung in das Team einbringt. Sie hat in einer gut ausgelasteten Praxis Patienten sowohl stationär als auch ambulant versorgt, und hierbei Erwachsene allgemeinpsychiatrisch betreut und sich auf die komplexen Bedürfnisse von Menschen mit Entwicklungsbehinderungen spezialisiert. Dr. Leicht unterhält eine Krankenhauspraxis im Alberta Hospital Edmonton und betreut ambulante Patienten in einer Klinik im südlichen Edmonton. Auch unterrichtet sie weiterhin Medizinstudenten, Assistenzärzte und schult Kollegen mit Schwerpunkt Allgemeinmedizin. Sie hat es sich in der klinischen Praxis und im eigenen Leben zum Ziel gesetzt, mehr zu leisten: Das Leben der Patienten durch einzigartige und innovative Therapien zu verbessern und zu bereichern, sieht sie als ihre Berufung an. Über das MindBio Therapeutics Management-Team Dr. Zena Burgess, PhD. FAICD, FAPS - nicht-geschäftsführendes Mitglied des Board of Directors



Zena ist Vorstandsvorsitzende der Australian Psychologists Society und war zuvor Vorstandsvorsitzende des Royal Australian College of General Practitioners. Sie ist Mitglied des internationalen Beirats von Connext2MyDoctor und der Telehealth Influencers Alliance. Außerdem ist sie Mitglied des Verwaltungsrats der Australian Patients Association und Vorsitzende des Unterausschusses für Unternehmensführung und Risiken der Victorian Farmers Federation. Zena verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Vorständen von Regierungsbehörden. Sie hat einen Doktortitel in Psychologie von der Australian Catholic University und einen Master of Business Administration von der Monash University sowie einen Master of Education von der La Trobe University. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit gesundheitlichen Veränderungen und strategischer Lobbyarbeit in der Politik. Gavin Upiter - Chairman Gavin verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei der Führung von Unternehmen im Pharmasektor. Vor der Gründung von Generic Health, einem führenden Generikahersteller, der an Lupin Pharmaceuticals (NSE: LUPIN) verkauft wurde, begann Gavin seine Karriere bei Bristol Myers Squibb. Er war australischer CEO von Amneal Pharmaceuticals (NYSE: AMRX) und Executive Director von Slade Health, Australiens führender Krankenhausapothekenkette. Gavin gründete ebenfalls Directo, Australiens ersten pharmazeutischen B2B-Online-Marktplatz für Apotheken und Lieferanten. Justin Hanka - Mitgründer & Director Justin Hanka ist im Bereich Investmentbanking und Finanzierung von Fusionen und Übernahmen sowie Kapitalmarkttransaktionen tätig. Er ist nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von EonX (CSE:EONX), einem Finanztechnologieunternehmen, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Goldcar (einem an der Euronext in Frankreich notierten Europcar-Unternehmen), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von The Digital Tribes Company, einem IT-Unternehmen für digitale Transformation mit Hauptsitz in Schweden. Er ist eine erfahrene Führungskraft, die als Chief Operating Officer für iSelect (ASX: ISU) tätig war und Helpmechoose als deren CEO an Mortgage Choice (ASX:MOC) verkauft hat. Justins Fachwissen umfasst den Pharma- und Gesundheitssektor, einschließlich Pharmazeutika, Pharma-Technologien, Finanztechnologien, digitale Transformation und Technologie, Influencer Marketing, Gesundheit und Wellness, Unterhaltung und E-Commerce. Colin Keating - Director Colin ist ein erfahrener CEO und Geschäftsführer, der die börsennotierte Hogg Robinson Group Australia (LSE) und BuyMyPlace (ASX), beides große private, technologiegeführte Unternehmen, geleitet hat und außerdem globale Führungspositionen bei Unternehmen wie American Express innehatte. Mit über 25 Jahren Erfahrung in etablierten und aufstrebenden Unternehmen verfügt Colin über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum, der Gestaltung der Unternehmenskultur und der Schaffung von Shareholder Value. Seine Erfahrungen sind breit gefächert und vielfältig, da er in verschiedenen Branchen tätig war, darunter Finanzdienstleistungen und Zahlungsverkehr, Geschäftsreisen, Immobilientechnologie, Gesundheitstechnologie, Datenmanagement und Vermögensverwaltung. Colin hat auch umfassende Erfahrung in der Arbeit und Beratung von Unternehmen bei strategischen Initiativen wie Kapitalbeschaffung, Fusionen und Übernahmen, Börsengängen und Exitstrategien. Da er in Großbritannien, Hongkong und den USA gearbeitet hat, wird Colins globale Erfahrung für MindBio Therapeutics von großem Nutzen sein, da das Unternehmen sowohl im Inland als auch auf internationalen Märkten wächst. Über Blackhawk Growth



Blackhawk Growth ist eine Investmentholding, die durch den Erwerb und die Entwicklung von wachstumsstarken Firmen einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen möchte. Das Unternehmen hat seine Investitionen auf die Gesundheits-, Cannabis- und CBD-Industrie sowohl in Kanada als auch in den USA konzentriert. Zu seinen Portfoliounternehmen gehört SAC Pharma, Trip Pharma (LeichtMind Clinics), Noble Hemp, Spaced Food, NuWave Foods und MindBio Therapeutics. Blackhawk bringt seine Investitionen weiterhin in den Cashflow und wächst in einem überdurchschnittlichen Tempo.



