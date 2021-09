Die Ölpreise haben sich am Donnerstag am Vormittag nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kosteten gegen 11.15 Uhr 76,24 US-Dollar, was einem knappen Plus von 0,07 Prozent entspricht. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ging es um 0,27 Prozent nach oben auf 72,13 Dollar das Barrel.Am Vortag waren die Ölpreise deutlicher gestiegen. Gestützt wurde der Ölpreis von ...

