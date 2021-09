Interne Lecks sind für Apple seit geraumer Zeit ein Problem. Jetzt ist ausgerechnet ein Memo, in dem Firmenchef Tim Cook diese Problematik anspricht, ebenfalls an die Presse durchgesickert. Apple gibt sich seit jeher die größte Mühe, dass möglichst keine Informationen über neue Produkte nach außen dringen. So will das Unternehmen sicherstellen, dass die als Live-Stream übertragenen Produktvorstellungen auch weiterhin als Events wahrgenommen werden und eine große mediale Öffentlichkeit erreichen. Dennoch werden immer wieder Informationen zu Produktneuheiten noch vor der offiziellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...