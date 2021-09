Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Bayerische Kliniken werden von der Europäischen Kommission mit Desinfektionsrobotern ausgestattet - RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt ist einer der ErstenIm Kampf gegen das Corona-Virus und andere Krankheitserreger kommt am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt (https://www.campus-nes.de/index.html) ab sofort ein "digitaler Virenkiller" zum Einsatz. Dafür hat sich das Bayerische Staatsministerium für Digitales stark gemacht und stellt in einer ersten Tranche acht bayerischen Kliniken einen UVD-Desinfektionsroboter kostenfrei zur Verfügung.UV-C-Strahlung hilft bei der DesinfektionDer mobile, vollständig autonome Desinfektionsroboter integriert UV-C-Licht und eine große Anzahl von auf Desinfektion spezialisierten Anwendungen, um nicht nur Oberflächen, sondern auch die Luft gegen Viren und Bakterien zu desinfizieren. Damit bietet er eine umfassende Lösung zur Infektionskontrolle und -prävention und einen zusätzlichen Schutz für Personal und Patienten. "Wir sind sehr beeindruckt von der neuen Technologie. Der Desinfektionsroboter ist ein Add-on, das uns bei wiederkehrenden, standardisierten Desinfektionsabläufen unterstützt. Unsere Reinigungskräfte kann er aber nicht ersetzen, so viel ist sicher", erklärt Annette Hartmann, Kaufmännische Leitung am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.Bedient wird der Roboter über ein Tablet außerhalb des Raums, sodass sich während des Desinfektionsvorgangs keine Personen im Zimmer aufhalten müssen. Für die Desinfektion eines Standard-Patientenzimmers benötigt der Roboter nur etwa 15 Minuten.Unterstützung von der Europäischen KommissionDie zur Verfügung gestellten Desinfektionsroboter sind Teil der Maßnahmen der EU-Kommission, um Krankenhäuser im Rahmen des Soforthilfeinstruments in der gesamten EU bei der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie zu unterstützen.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. Die mehr als 3.000 Beschäftigten des Campus versorgen jährlich rund 78.000 Patienten. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM AG | Unternehmenskommunikation und MarketingHeike OchmannT. +49 9771 65-12130 | heike.ochmann@rhoen-klinikum-ag.comRHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | Referentin UnternehmenskommunikationKatrin Maria SchmittT. +49 9771 66-26100 | kommunikation@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5028031