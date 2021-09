Was da soeben veröffentlicht wurde, könnte die Wasserstoffbranche mal so richtig in Schwung bringen. Insbesondere Spezialisten für grünen Wasserstoff dürften davon massiv profitieren. So hat die Stiftung OFFSHORE WINDENERGIE eine Potenzialanalyse für die Erzeugung von grünem Wasserstoff durch Windenergie in Nord- und Ostsee veröffentlicht. Und die Ergebnisse sind faszinierend…

Nel ASA: Grüner Wasserstoff als Wachstumsmotor

So hat die Stiftung ermittelt, dass es nach dem aktuell geltendem Raumordnungsplan möglich ist, insgesamt 60 Gigawatt an Windenergie zu erzeugen. Das entspricht in etwa der Leistung von 60 (!) Kohlekraftwerken. Um diese Energie zu transportieren und vor allem zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...