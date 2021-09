von Lars Winter, Euro am Sonntag Vorstand Peter Schneck blickte zudem jüngst auf einer Kapitalmarktveranstaltung in Potsdam positiv in die Zukunft. Im Gesamtjahr rechnet der Manager bei einem Umsatz von mindestens 440 Millionen Euro mit einem Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...