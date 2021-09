Die Wiener Börse hat am Donnerstagmittag starke Zuwächse aufgewiesen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 12 Uhr um 1,16 Prozent auf 3.671,87 Punkte. Gestützt auf eine klar positive europäische Anlegerstimmung weitete der ATX seine satten Vortageszuwächse von fast zwei Prozent aus. Erfreuliche Überseevorgaben aus New York und Asien beflügelten, nachdem die US-Notenbank am Vorabend an ihrer sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...