Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

WOCHENTAG: In Japan blieben die Börsen wegen des Herbstanfangs geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.407,75 +0,5% +18,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.251,75 +0,6% +18,6% Euro-Stoxx-50 4.185,92 +0,9% +17,8% Stoxx-50 3.575,22 +0,8% +15,0% DAX 15.626,27 +0,8% +13,9% FTSE 7.093,02 +0,1% +9,6% CAC 6.687,48 +0,8% +20,5% Nikkei-225 0,00 0% +8,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,46 -0,28

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,86 72,23 -0,5% -0,37 +50,2% Brent/ICE 75,86 76,19 -0,4% -0,33 +49,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.774,46 1.768,71 +0,3% +5,76 -6,5% Silber (Spot) 22,78 22,74 +0,2% +0,04 -13,7% Platin (Spot) 1.006,00 1.001,08 +0,5% +4,93 -6,0% Kupfer-Future 4,27 4,25 +0,3% +0,01 +20,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Steigende Aktienfutures deuten am Donnerstag auf einen festen Start an der Wall Street hin. Anleger zeigen sich weiter zuversichtlich, dass die Probleme mit dem chinesischen Immobilienriesen Evergrande eingedämmt werden können. Am Vortag war an der Wall Street im Gefolge von Fed-Aussagen der größte Tagesgewinn seit Juli verzeichnet worden. Die US-Notenbank signalisierte im Anschluss an ihre Zinssitzung, dass sie ihre Anleihekäufe ab November allmählich zurückfahren werde ("Tapering") und im kommenden Jahr die Zinsen anheben könnte. Dies sei aber weithin erwartet worden. Die Aktie des Klebstoffexperten H.B. Fuller hat am Mittwoch nachbörslich mit einem Plus von 5,6 Prozent auf die Vorlage des Drittquartalsberichts und einen erhöhten Umsatzausblick reagiert. KB Home erfüllte gewinnseitig mit einer annähernden Verdopplung auf 150 Millionen Dollar die Erwartungen in ihrem dritten Quartal, beim Umsatz schaffte der Eigenheimbauer dies trotz einer Steigerung nicht ganz. Der Kurs legte um 0,8 Prozent zu. Blackberry steigen vorbörslich um 8,8 Prozent. Der Hersteller von Kommunikationssystemen berichtete zwar über einen Umsatzrückgang und weitete auch den Verlust deutlich aus auf 144 (23) Millionen Dollar, Analysten hatten aber noch schlechtere Zahlen befürchtet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Anleihekäufe PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP - US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 320.000 zuvor: 332.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,9 zuvor: 55,1 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 61,7 zuvor: 61,1 16:00 Index der Frühindikatoren August PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - An den europäischen Aktienmärkten geht es am Donnerstag den dritten Tag in Folge nach oben. Dabei liefern die Notenbanken die Begleitmusik, gibt es doch Entscheidungen der US-, der Schweizer sowie der Norwegischen Notenbank. Am Vorabend hatte die US-Notenbank zwar eine straffere Geldpolitik in Aussicht gestellt, sie hat dazu aber weder einen Beschluss noch einen Zeitplan vorgelegt. Damit hat sie sich alle Optionen offen gehalten, um flexibel zu handeln. Wachstums-Aktien aus dem Technologiesektor profitieren von der Zurückhaltung der US-Notenbank und legen 1,6 Prozent zu. Elmos setzen die Hausse fort und gewinnen 1,4 Prozent. "Die Aussagen klingen positiv", so ein Marktteilnehmer zu dem Halbleiterhersteller. Dieser stellt in der Börsenzeitung einen Rekordumsatz in Aussicht. Faurecia steigen um 4,4 Prozent - trotz einer Gewinn- und Margenwarnung. "Mit dem Rückgang um 25 Prozent seit den Jahreshochs ist viel eingepreist", so ein Händler. "Gut fürs Sentiment", so ein Marktteilnehmer zu Henkel (+1,0%). Die Entwicklung bei Konkurrent HB Fuller stützt die Stimmung. HB Fuller hat mit den Geschäftszahlen für das dritte Quartal den Umsatzausblick erhöht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:18 Uhr Mi, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1720 +0,2% 1,1713 1,1739 -4,0% EUR/JPY 128,71 +0,2% 128,69 128,62 +2,1% EUR/CHF 1,0832 +0,1% 1,0843 1,0827 +0,2% EUR/GBP 0,8567 -0,2% 0,8586 0,8595 -4,1% USD/JPY 109,83 +0,0% 109,88 109,58 +6,3% GBP/USD 1,3682 +0,4% 1,3642 1,3658 +0,1% USD/CNH (Offshore) 6,4591 -0,2% 6,4681 6,4630 -0,7% Bitcoin BTC/USD 43.729,76 +0,8% 43.901,01 42.532,76 +50,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Tendenziell positiv haben die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag auf die Aussagen der US-Notenbank (Fed) vom Vorabend reagiert, die keine negativen Überraschungen enthielten. Während in Japan wegen des Herbstanfang-Feiertags nicht gehandelt wurde, schloss sich - wie meist - besonders Sydney der positiven Reaktion der US-Börsen an. Der S&P/ASX-200 legte um 1 Prozent zu. In Schanghai fiel das Indexplus mit 0,3 Prozent deutlich moderater aus. In Hongkong dominierte weiter die Evergrande-Thematik. Im Späthandel lag der HSI rund 1 Prozent höher, nachdem er im Handelsverlauf aber phasenweise auch schon ein Plus von 2 Prozent gezeigt hatte. Nachholbedarf nach unten hatte nach dem sehr schwachen Wochenstart an den globalen Börsen der Kospi in Seoul (-0,4%). Dort wurde nach einer dreitägigen Feiertagspause erstmals in dieser Woche wieder gehandelt. Die schwer gebeutelte Aktie des finanziell angeschlagenen Immobilienriesen Evergrande ging auf Erholungskurs, zeigte sich dabei aber extrem volatil mit Schwankungen zwischen plus 10 und plus 30 Prozent. Zuletzt lag die Aktie rund 20 Prozent höher. Sie konnte erst mit einem Tag Verspätung auf die Nachricht reagieren, dass Evergrande eine aktuelle Kuponzahlung pünktlich leistet, weil am Vortag in Hongkong wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde. Zur allgemeinen Erleichterung über die Zinszahlung kommt eine Vielzahl von Analystenmeinungen, die die Risiken einer möglichen Evergrande-Pleite als beherrschbar einstufen. Dabei wird ohnehin von den meisten Marktteilnehmern erwartet, dass letztlich Peking eingreifen dürfte, um negative Folgen für die Wirtschaft zu mildern.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich am Donnerstag nach der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank leicht zurück. Die US-Notenbank hat am Vorabend wie erwartet ein falkenhaftes Signal gesendet und eine baldige Reduzierung der Anleihekäufe in Aussicht gestellt. Diese könnte bereits auf der nächsten Sitzung im November beschlossen werden, so die Commerzbank. Daneben wurden neue Zinsprojektionen veröffentlicht. Danach erwartet die Hälfte der Sitzungsteilnehmer Zinserhöhungen bereits 2022. Die Tapering-Ankündigung sowie die neuen Zinsprojektionen werden an den Finanzmärkten aber offensichtlich nicht als zu falkenhaft interpretiert. Entspannter sehen Anleger auch die Entwicklung rund um Evergrande. Analysten halten eine mögliche Pleite für beherrschbar. Dabei werde ohnehin von den meisten Marktteilnehmern erwartet, dass letztlich Peking eingreifen dürfte, um negative Folgen für die Wirtschaft zu mildern.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

EuGH-Generalanwalt: Thermofenster ist unzulässige Abschalteinrichtung

Geht es nach dem zuständigen Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg, ist ein sogenanntes Thermofenster bei Dieselfahrzeugen nicht mit EU-Recht vereinbar. Generalanwalt Athanasios Rantos wertete diese Technik zur Abgasreinigung in seinen Schlussanträgen am Donnerstag als Abschalteinrichtung.

Hella senkt Prognose für Umsatz und operative Gewinnmarge Gj

Hella hat für das laufende Geschäftsjahr die Erwartungen an Umsatz und operative Gewinnmarge deutlich heruntergeschraubt. Der Autozulieferer begründet dies mit Markterwartungen eines nun weltweit deutlichen Rückgangs bei der Fahrzeugproduktion, unter anderem wegen Lieferengpässen insbesondere bei Elektronikkomponenten.

Hella steigert 1Q-Umsatz und -EBIT deutlich

Der Autozulieferer Hella hat im ersten Geschäftsquartal Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert und dabei die Gewinnmarge verbessert.

Nordex erhält Auftrag über 27 MW aus Polen

Nordex hat einen weiteren Auftrag aus Polen von einem Stammkunden erhalten. Die KGAL Investment Management hat neun Anlagen des Typs N131/3000 für den 27-MW-Windpark Rywald geordert, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte.

Rheinmetall treibt Wasserstoffstrategie weiter voran

September 23, 2021 07:00 ET (11:00 GMT)

