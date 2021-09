Hamburg (ots) -Alle Stimmen sind ausgezählt: Das sind die Gewinner des Goldenen Computers, der großen Leserwahl von COMPUTER BILD, der dieses Jahr zum 24. Mal verliehen wurde. Zur Wahl stand Technik in 13 Kategorien. Außerdem vergab die Redaktion von COMPUTER BILD wie jedes Jahr einen Sonderpreis für eine herausragende Innovation. Aufgrund der Corona-Bedingungen erhalten die Gewinner ihren Award nicht im Rahmen einer Galaveranstaltung, sondern bekommen ihn von der Chefredaktion persönlich einzeln überreicht.Dirk General-Kuchel, Chefredakteur COMPUTER BILD: "Im 25. Jubiläumsjahr von COMPUTER BILD verleihen wir zum 24. Mal den GOLDENEN COMPUTER und zeichnen die Technik-Highlights des Jahres aus. Diese Leserwahl ist wie immer ein wichtiger Indikator für die Branche, welche Produkte und Innovationen im Markt bei den Kunden ankommen."Auch 2021 dominierten die Titelverteidiger: Sechs Sieger aus dem vergangenen Jahr nehmen erneut die begehrte Trophäe in Empfang. Den Sprung aufs Siegertreppchen scheint Samsung bei den Lesern abonniert zu haben: Mit der Galaxy Watch 3 schaffte es der südkoreanische Hersteller wieder ganz nach oben in der Kategorie Connected Sports - mit deutlichem Vor- sprung vor der Garmin Instinct Solar. Das Galaxy Tab S7 schob sich in der Kategorie Computing am Prozessor AMD Ryzen 9 5950X vorbei und belegte am Ende Platz eins. Bemerkenswert in dieser Kategorie: Erstmals schafft es mit dem Canon Pixma TS5350 ein Multifunktionsdrucker aufs Treppchen und belegt Platz drei. Der Samsung QN95A schnappte sich in der Kategorie TV mit deutlich mehr Stimmen als der LG OLED G1 den Sieg.Weitere Wiederholungstäter waren die Telekom mit Magenta Eins bei den Providern, Canon mit der EOS R5 in der Kategorie Foto und Teufel mit der Cinebar 11 in der Kategorie Sound. Ein erdrutschartiger Sieg gelang dem WISO Steuersparbuch von Buhl. Kein Kandidat vereinte in diesem Jahr mehr Stimmen auf sich. Ebenso beeindruckend war der Sieg der AVM Fritz Box 7590 AX in der Kategorie Smarthome mit fünfmal so vielen Stimmen wie der Dyson V15 Detect auf Platz zwei.Den Award im Bereich Security gewann in diesem Jahr Avast Ultimate vor NordVPN. Extrem knapp ging es in der Kategorie Gaming zu: Die Sony Play-Station 5 setzte sich mit einem Abstand von nur 23 Stimmen gegen die Grafikkarte Nvidia Geforce RTX 3080Ti durch. In der Kategorie Smartphones muss sich das Samsung Galaxy Z Fold 2 dem Apple iPhone 12 mini geschlagen geben. Gar nicht so weit entfernt von den Spitzenreitern landet das Xiaomi Mi 11 Ultra auf Platz drei.In der Kategorie New Mobility sicherte sich nach dem Sieg eines eBikes (VanMoof S3) im vergangenen Jahr diesmal ein Gefährt mit vier Rädern den Sieg: Die begehrte Trophäe geht an den VW ID.3. In der neu eingeführten Kategorie Fintech stimmten die Leser erstmals über moderne Finanzdienstleistungen ab. Bei der Premiere geht die Auszeichnung an das Kreditvergleichsportal Smava.Innovationspreis der COMPUTER BILD-Redaktion geht an YamahaDie Redaktion von COMPUTER BILD vergab in 2021 den Innovationspreis. Ausgezeichnet wurde Yamaha für den Kopfhörer YH-L700A, der mit seiner 3D-Audio-Funktion durch Headtracking ein festes räumliches Hören ermöglicht. Eine Klangquelle wird virtuell im Raum verankert und spielt so immer aus einer festen Richtung, egal wohin der Hörer den Kopf dreht. Der Yamaha YH-L700A erhält den Innovationspreis 2021, denn die Funktion lässt sich per App erstmals jederzeit und bei allen Audioquellen aktivieren.Die Gewinner des GOLDENEN COMPUTERS 2021 im Überblick:- Innovation: Yamaha YH-L700A- Gaming: Sony PlayStation 5- Security: Avast Ultimate- Provider: Telekom Magenta Eins- TV: Samsung QN95A- Smartphones: Apple iPhone 12 mini- Connected Sports: Samsung Galaxy Watch 3- New Mobility: VW ID.3- Computing: Samsung Galaxy Tab S7- Sound: Teufel Cinebar 11- Foto: Canon EOS R5- Software, Apps und Services: Buhl WISO Steuersparbuch- Smarthome: AVM Fritz Box 7590 AX- Fintech: SmavaWeitere Informationen über die prämierten Produkte finden Sie in der Ausgabe 20/2021 von COMPUTER BILD, die am 24. September erscheint, sowie www.computerbild.de.Pressekontakt:Christian SenftPressesprecher BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5028152