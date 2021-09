Zürich (awp) - Der Luftfahrtdienstleister Swissport hat Chris Rayner zum neuen Personalchef ernannt. Er wird das Amt des "Chief HR Officer" per 1. Oktober von Andreas Hugener übernehmen, wie Swissport am Donnerstag mitteilte.Rayner verfügt den Angaben zufolge über 20 Jahre Führungserfahrung in der Reise- und Dienstleistungsbranche, ...

