Das Bitcoin-Mining-Unternehmen Genesis Digital Assets sammelt 431 Millionen US-Dollar unter der Führung von Paradigm ein. Institutionelle Anleger pumpen trotz Kursschwankungen weiter hohe Beträge in den Kryptomarkt. Das in Island ansässige Bitcoin-Mining-Unternehmen Genesis Digital Assets hat eine strategische Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Unter der Leitung des Investmentunternehmens Paradigm ist es gelungen, 431 Millionen Dollar einzusammeln. In einer Mitteilung vom vergangenen Dienstag heißt es, dass Nydig, Stoneridge, FTX, Ribbit, Electric Capital, Skybridge und Kingsway Capital zu den ...

