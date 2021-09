Wien (www.fondscheck.de) - Die Berliner Branchenbeobachter von Scope haben in ihrem monatlichen Update wieder Top-Noten an zwei Fondsklassiker vergeben, so die Experten von "FONDS professionell".Dagegen habe ein Portfolio von Mainfirst eine Herabstufung hinnehmen müssen.Der Concentra (ISIN DE0008475005/ WKN 847500) sei ein echter Fonds-Dinosaurier. Der Aktienfonds sei 1956 lanciert worden - damals sei Deutschland zum ersten Mal amtierender Fußball-Weltmeister gewesen. Der in deutsche Standardwerte investierende Fonds habe lange Jahre ein Top-Rating ("A" oder "B") von Scope gehabt, bis er ab Mitte 2019 zwischendurch immer wieder eine Spitzennote verfehlt und nur ein "C" getragen habe. Zuletzt sei dies im März 2021 geschehen, nun hätten die Fondsexperten aus der Hauptstadt dem Klassiker wieder ein "B" gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...