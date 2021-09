Der Volkswagen ID.3 Pure Performance ist derzeit die Einstiegsvariante in die ID.-Familie. Was dieses Modell im Alltag zu leisten vermag, fassen wir für Sie in diesem Fahrbericht zusammen - und liefern auch die DV-Ladekurve mit. * * * "Er ist das Auto, das man jetzt von uns erwartet", hatte VW-Chef Herbert Diess bei der Präsentation des ID.3 auf der IAA 2019 gesagt. Ob das zutrifft, muss am Ende jeder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...