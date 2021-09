Eckernförde (ots) -Am Dienstag, den 28. September um 10 Uhr, übergibt Fregattenkapitän Oliver Wellinger (39) das Kommando über den Marinestützpunkt Eckernförde an Fregattenkapitän Olaf Oertel (41). Das Zeremoniell wird der neue Kommandeur der Einsatzflottille 1, Flottillenadmiral Henning Faltin (54), leiten."Es gab zwei beherrschende Themen in meiner Zeit als Kommandeur des Stützpunkts Eckernförde: Die Infrastruktur, inklusive der Baumaßnahmen und die Coronapandemie", so Fregattenkapitän Wellinger. Rund 400 Millionen Euro werden in die vielfältigen Baumaßnahmen im zweitgrößten Marinestandort mit über 4.000 Dienstposten investiert. Große Anteile dieses Geldes fließen in Baumaßnahmen für die Ausbildungs- und Technischen Bereiche sowie in die Teilsanierung des Hafens. Durch die COVID-19-Pandemie hatte auch ich nur wenig Personal zu Verfügung. Trotz alledem haben wir den Dienstbetrieb weiter aufrechterhalten können. Daher möchte ich mich auch an dieser Stelle nochmal recht herzlich für das Engagement und die Motivation meiner Soldaten und Soldatinnen sowie zivilen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bedanken", sagt der scheidende Kommandeur.Auch in der Funktion als Standortältester hat er die Folgen der Pandemie erfahren müssen. "Leider ist die Zusammenarbeit mit der Stadt Eckernförde und den zivilen Akteuren etwas zurückgegangen. Daher wünsche ich meinem Nachfolger, dass er diese wieder aufnehmen und intensivieren kann", führt Fregattenkapitän Wellinger weiter aus.Sein Nachfolger, Fregattenkapitän Oertel, war zuletzt Leitender Schiffsingenieur auf der Fregatte F125 Besatzung "Delta". "Es ist mir eine Ehre und Freude zugleich, weiterführend dafür Sorge tragen zu dürfen, den vielfältigsten Standort der Marine noch besser den Herausforderungen - aktuell und zukünftig - und dabei insbesondere dessen Personal gerecht zu werden", so Fregattenkapitän Oertel.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Kommandowechsel im Marinestützpunkt Eckernförde" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin: Dienstag, den 28. September 2021. Eintreffen bis spätestens 9.30 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Marinestützpunkt Eckernförde, Am Ort 624340 Eckernförde (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Montag, den 27. September 2021, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle EckernfördeTel.: +49 (0) 4351 66 5016E-Mail: markdopizasteckernfoerde@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5028246