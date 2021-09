Pressemitteilung - Vancouver, British Columbia, Kanada - 23. September 2021: Defense Metals Corp. ("Defense Metals" oder das "Unternehmen") (TSX-V:DEFN / OTCQB:DFMTF / FWB:35D) gibt bekannt, dass es aufgrund des neuerlichen und anhaltenden Interesses an Uran, das die Uranpreise auf ein Mehrjahreshoch getrieben hat, mit einer internen technischen Überprüfung seiner Uranprojekte im Athabascabecken begonnen hat.

2018 kaufte Defense Metals 100% der Projekte Geiger North und Klaproth für eine Kombination aus Bar- und Aktienzahlung, wobei das Projekt Geiger North einer Nettoschmelzabgabe von 2% unterliegt. Die Projekte umfassen insgesamt fünf Mineralclaims von insgesamt 9.363 Hektar (ha) im Nordosten des Athabascabeckens, wobei für die Claims Geiger North (1.233 ha) bis zum Sommer/Herbst 2022 und für Klaproth (8.130 ha) bis Anfang 2023 alle erforderlichen Berechtigungen vorliegen.

Abbildung 1. Defense Metals' Uranprojekte im Athabascabecken





Die Projekte Geiger North und Klaproth liegen rund 35 Kilometer nordwestlich der Mine und Mühle McClean Lake in einem relativ unterexplorierten Gebiet des Athabascabeckens nahe der Wollaston-Mudjatik-Übergangszone - einer wichtigen Krustennaht, die mit den meisten Uranlagerstätten im östlichen Athabasca-Becken in Zusammenhang steht.

Die Projekte Geiger North und Klaproth sind von zahlreichen wichtigen Bergbauunternehmen umgeben, was dem Unternehmen eine sichere Stellung in einem bewährten und fruchtbaren Uranbergbaubezirk verleiht.

Uranmineralisierung im Nordosten des Athabascabeckens und in der Nähe der Projekte Geiger und Klaproth ist typischerweise mit geschertem Graphit-Gneis-Grundgestein assoziiert, das sich in Form von hervorspringenden leitenden Anomalien zeigt. Defense Metals beginnt zurzeit auf den Projekten mit der aktualisierten Überprüfung der historischen Explorationsergebnisse (Diamantbohrungen, Boden- und luftgestützte magnetische und elektromagnetische geophysikalische sowie geochemikalische Untersuchungen). Man geht davon aus, dass diese Ergebnisse der Datenüberprüfung neue Explorationsarbeiten und luftgestützte elektromagnetische geophysikalische Vermessungen auf den Projektgebieten rechtfertigen werden, um mögliche leitfähige Anomalien im Grundgestein zu identifizieren.

Craig Taylor, CEO von Defense Metals, sagte: "Aufgrund des wieder aufgekommenen Interesses an Uran hat Defense Metals beschlossen, sein großes Landgebiet im rohstoffreichen Nordosten des Athabascabeckens neu zu bewerten. Während der Hauptfokus des Unternehmens weiterhin darauf liegt, sein Vorzeigeprojekt, die Seltene-Erden-Lagerstätte Wicheeda in der Nähe von Prince George, British Columbia, Kanada, voranzutreiben, freuen wir uns auch darauf, den Aktionärswert durch unsere Projekte Geiger North und Klaproth weiter aufzubauen."

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC), Principal und Berater von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton (AB), einem Director von Defense Metals und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Raffle hat die veröffentlichten Daten überprüft, wobei auch die den hierin enthaltenen Informationen und Meinungen zugrundeliegenden Analyse- und Testdaten überprüft wurden. Frühere Ergebnisse der Entdeckungen auf benachbarten Ländereien sind nicht unbedingt ein Hinweis dafür, dass auf den Ländereien des Unternehmens ähnliche Ergebnisse erzielt werden können.

Über Defense Metals Corp.

Defense Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb von Minerallagerstätten gerichtet ist, die Metalle und Elemente enthalten, die für gewöhnlich auf dem Strommarkt, beim Militär, für die nationale Sicherheit sowie bei der Herstellung "GRÜNER" Energietechnologien, wie etwa hochfester Legierungen und Seltenerdmetallmagnete, eingesetzt werden. Defense Metals hat eine Option auf den Erwerb von 100 % des 1.708 Hektar großen Seltenerdmetall-Konzessionsgebiets Wicheeda in der Nähe von Prince George (British Columbia, Kanada). Defense Metals Corp. notiert in Kanada unter dem Kürzel "DEFN" an der TSX Venture Exchange, in den USA unter "DFMTF" an der OTCQB und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter "35D".

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Todd Hanas, Bluesky Corporate Communications Ltd.

Vice President, Investor Relations

Tel: (778) 994 8072

E-Mail: todd@blueskycorp.ca

