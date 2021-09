Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag fester notiert. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 14.00 Uhr um 0,81 Prozent auf 3.659,30 Punkte, nachdem er bereits am Vortag um satte fast zwei Prozent zugelegt hatte. Unterstützend werteten Marktbeobachter eine überwiegend positive Stimmung an den europäischen Leitbörsen. Weitere Handelsimpulse könnte nun die Tendenz an der Wall Street liefern, ...

