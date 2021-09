Positiv aufgenommene Aussagen zur US-Geldpolitik und eine Entspannung in der Krise um den Immobilienkonzern China Evergrande locken weitere Anleger an die europäischen Aktienmärkte. Dax und EuroStoxx50 gewinnen am Donnerstag jeweils ein knappes Prozent auf 15.628 beziehungsweise 4187 Punkte.

