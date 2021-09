Apples Browser Safari ist aktuell in Version 15 erschienen. Die sollte eigentlich erst mit macOS Monterey veröffentlicht werden. Teile der Features fehlen entsprechend noch. Safari 15 ist der neue Browser für macOS Monterey. Das Betriebssystem-Update wird aber noch eine Weile auf sich warten lassen. So hat Apple den Safari 15 schon mal für Nutzende der Versionen Big Sur und Catalina freigegeben. Enthalten ist auch das völlig neu gestaltete Tab-System, das bereits in der Monterey-Beta einigen Unmut auf sich ziehen konnte. Mehr zum Thema macOS 12 ...

