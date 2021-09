Für die Salesforce-Aktionäre läuft es wieder richtig gut. Nach den starken Quartalszahlen im vergangenen Monat notiert der Titel in der Nähe seiner Höchststände. Auch heute vorbörslich zieht das Papier deutlich an. Grund ist eine erneute Prognoseanhebung.Der CRM-Spezialist erhöht seinen Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2022 (endend am 31. Januar 2022) und erwartet nun Erlöse zwischen 26,25 und 26,35 Milliarden Dollar. Im Rahmen des vergangenen Quartalsberichts hat der Softwareanbieter noch einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...