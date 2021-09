DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. September (vorläufige Fassung)

=== 08:00 DE/Destatis, Auftragseingang Bauhauptgewerbe Juli 08:00 DE/Destatis, Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) 2Q *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen August 09:05 NL/Majorel Group Luxembourg SA (Bertelsmann-Tochter), Erstnotiz an der Amsterdamer Börse *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: 98,5 zuvor: 99,4 Lagebeurteilung PROGNOSE: 101,8 zuvor: 101,4 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 96,4 zuvor: 97,5 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: +6,8 Punkte zuvor: +7,6 Punkte *** 16:00 US/Neubauverkäufe August PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede zur Eröffnung einer Zuhörveranstaltung der Fed 16:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Kansas-Fed-Präsidentin George (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim American Enterprise Institute 16:15 US/Bundespräsident Steinmeier, Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung, New York 18:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2021 stimmberechtigt im FOMC) beim Lincoln Institute of Land Policy - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die privaten Banken in Deutschland, Berlin - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (S&P), Belgien (Fitch), Island (Fitch), Schweden (Moody's), Ungarn (Moody's), Zypern (Fitch) ===

