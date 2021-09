DJ General Electric übernimmt BK Medical für 1,45 Milliarden Dollar

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Für 1,45 Milliarden Dollar in bar verstärkt General Electric sein Medizintechnikgeschäft. Zu diesem Preis vereinbarte der US-Mischkonzern mit der Beteiligungsgesellschaft Altaris Capital Partners eine Übernahme des auf Bildgebung und Chirurgietechnik spezialisierten Unternehmens BK Medical, wie es in einer Mitteilung von GE heißt.

Mit dem Zukauf wird das Ultraschallgeschäft von GE Healthcare um ein Angebot für chirurgische und therapeutische Eingriffe erweitert. Die Plattform von BK Medical wird in Kliniken für minimal-invasive und robotergestützte Operationen eingesetzt. Die Apparate erlauben die Visualisierung von tiefem Gewebe bei Eingriffen in der Neuro- und Abdominalchirurgie sowie in der Ultraschall-Urologie.

BK Medical hat seinen Sitz in Boston und Kopenhagen und beschäftigt mehr als 650 Mitarbeiter. Die Übernahme werde voraussichtlich im nächsten Jahr abgeschlossen, erklärte GE.

September 23, 2021 08:56 ET (12:56 GMT)

