Mit der zunehmenden Beliebtheit von 4K-Streaming-Diensten werden immer mehr Verbraucher beim Kauf eines Bildschirms für die Unterhaltung Modelle mit 4K-UHD-Auflösung in Betracht ziehen. Auf der PC-Seite hat der aktuelle Sprung in der Hardware-Leistung 4K-Gaming greifbarer gemacht als je zuvor. Die Spielekonsolen der neuen Generation, wie die PlayStation 5 oder die XBOX Series X, versprechen ebenfalls ein immersives 4K@120Hz Spielerlebnis. All diese Phänomene haben dazu geführt, dass 4K-Gaming-Monitore derzeit im Mittelpunkt des Marktes stehen.Wenn Sie jedoch in das atemberaubende 4K-Gameplay eintauchen möchten, das von der fortschrittlichen PC-Hardware oder den Spielekonsolen der neuen Generation gefördert wird, benötigen Sie einen Monitor, der nicht nur über eine 4K-Auflösung, sondern auch über ein Panel mit hoher Bildwiederholfrequenz (mindestens 120 Hz) und HDMI 2.1 verfügt, was sich als das wichtigste Merkmal von allen herausstellt. Der HDMI 2.1-Ausgang wird von den aktuellen Konsolen der neuen Generation und den neuesten Grafikkarten wie der NVIDIA RTX 30-Serie oder der AMD RX 6000-Serie weitgehend übernommen. Mit anderen Worten: Nur 4K-Monitore, die HDMI 2.1 unterstützen, können mit diesem Trend mithalten.Die führende Gaming-Marke GIGABYTE hat ein komplettes Lineup von 4K-Gaming-Monitoren in verschiedenen Größen veröffentlicht, die alle HDMI 2.1 mit hohen Bildwiederholraten von mindestens 120 Hz unterstützen, darunter die FI32U, FV43U und FO48U aus der AORUS-Serie und die M28U & M32U aus der GIGABYTE M-Serie. Praktische Funktionen wie USB Typ-C und KVM-Unterstützung sind ebenfalls bei ausgewählten Modellen zu finden, die sowohl das Arbeiten als auch das Spielen auf ein ganz neues Niveau heben können.Die 4K-Gaming-Monitore von GIGABYTE sind schon jetzt weit verbreitet. Mehr über diese Angebote erfahren Sie unter: https://www.aorus.com/monitors/4k