Die EU-Kommission will, dass künftig nur noch ein Kabel zum Laden von Smartphones, Tablets oder Kopfhörern benötigt wird. Die Behörde legte am Donnerstag einen Gesetzesvorschlag vor, nach dem USB-C zum Standard werden soll. Europäische Haushalte sollen nach dem Willen der EU-Kommission in Zukunft nur noch ein Kabel zum Laden von Handys, Tablets oder Kopfhörern brauchen. Die Brüsseler Behörde legte am Donnerstag einen Gesetzesvorschlag vor, nach dem die Ladebuchsen in Elektrogeräten vereinheitlicht werden sollen. Gängiger Standard soll der USB-C-Anschluss werden, den schon heute viele Firmen wie Samsung und Motorola...

