Es hat zwar ein wenig länger gedauert, aber nun steht die Aktie unter Dampf!Unsere letzte Kommentierung zu ConocoPhillips überschrieben wir am 27.08. noch mit "Neuer Schwung muss her!". Es hat zwar ein wenig länger gedauert, aber nun steht die Aktie unter Dampf! Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem "[…] ConocoPhillips nutzte zunächst die Gunst der Stunde und knackte den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...