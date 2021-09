Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Diese Ausgabe der Anlageidee mit der HSBC Deutschland behandelt das Delta. Die Sensitivitätskennzahl gehört zu den sogenannten "Griechen". Diese messen Einflussfaktoren auf Optionsscheine. Was genau das Delta aussagt, erklärt der Experte Matthias Hüppe. Hüppe differenziert dafür vorab Optionsscheine von Turbo-Zertifikaten. Er veranschaulicht anhand einer Grafik, in welchem Zusammenhang die Begriffe "aus dem Geld", "am Geld" und "im Geld" verwendet werden. Außerdem nennt er eine wichtige Faustregel, die Anleger beim Delta berücksichtigen sollten.