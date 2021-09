Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die gute Stimmung ist sichtbar zurück an den Aktienmärkten. Auch an der Wall Street läuft es wieder rund. Die Fed zeigte sich gestern Abend nicht als Spielverderber. Der Dow Jones ist heute wie die anderen Indizes klar im Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Blackberry, Nike, Adidas, Puma, BioNTech, Pfizer, Square, Ford und Toast. Andreas Agly kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.