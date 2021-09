Köln (ots) -23. September 2021 - Bereits zum 25. Mal werden am 20. November die SPA AWARDS (ehemals GALA SPA AWARDS) in Kitzbühel/Tirol verliehen. Sie zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen. Im Rahmen des Wettbewerbs werden ausschließlich Produkte und Konzepte prämiert, die auf den ganzheitlichen Spa-Gedanken, Haut und Körper Gutes zu tun, einzahlen, und durch überzeugende innovative Leistungen begeistern.Während des Bewerbungszeitraums hatten Unternehmen aus mehr als 37 Ländern die Möglichkeit, ihre innovativen Beauty-Produkte, Spa-Locations bzw. Luxus-Hotels und außergewöhnliche Treatments einzureichen. Mit mehr als 250 hochwertigen Bewerbungen hatte die unabhängige, elfköpfige Experten-Jury, darunter Medizinerin und Anti-Aging Expertin Dr. Susanne Schmiedeberg, Entertainer Riccardo Simonetti und Promi-Make-up-Artistin Serena Goldenbaum sowie die Beauty-Expertinnen von BARBARA, BRIGITTE und GALA, einiges zu tun.In diesem Jahr wird der begehrte Preis in insgesamt sieben Rubriken vergeben. Um auf die aktuellen Bedürfnisse der Anwender:innen und neueste Markttrends noch besser eingehen zu können, wurden die Kategorien teilweise neu benannt und um Haircare, Selfcare sowie Hightech Beauty ergänzt.Die Finalist:innen der sieben Kategorien stehen nun fest. Vorgestellt werden sie in GALA Ausgabe 39 und BRIGITTE Ausgabe 23.Zu den Finalisten der Kategorie PRESTIGE gehören:- Chanel: Le Lift Créme- La Mer: The Concentrated Night Balm- Sisley: Sisle\u00ffa L'Intégral Anti-\u00c2ge La CureIn der Kategorie LIFESTYLE sind folgende Produkte unter den Finalisten:- Annemarie Börlind: Anti-Aging Augenpads Gold- Dr. Grandel: Vitamin Infusion Cream- Drunk Elephant: Protini Polypeptide CreamIn der Kategorie HAIRCARE haben es diese Produkte in die Finalrunde geschafft:- Aveda: Botanical Repair Intensive Strengthening Masque Rich- GHD: Max Styler unplugged- La Biosthétique: Long Hair Growth Booster SerumIn der Kategorie ORGANIC sind die Finalisten:- Ananné: Purgatio Detox Mask- Garnier Bio: pflegendes Bio-Hanf Erholung & Regeneration Nacht-Öl- Weleda: Aroma Showers (Harmony, Energy, Relax, Love)Zu den Finalisten in der Kategorie HIGHTECH BEAUTY gehören:- Braun: Silk-épil 9 Flex Beauty-Set- Foreo: Bear Massagegerät- Sensai: Biomimesis Veil Diffuser & Effector & PotionDie Chance auf den Gewinn in der Kategorie SELFCARE haben:- Kneipp: Mindful Skin Regenerierende Nachtcreme- Susanne Kaufmann: Mineralsalz Körperlotion- Tomorrowlabs: [HSF] Cell CapsulesIn der Kategorie SPA CONCEPTS können gewinnen:- One & Only Portonovi, Herceg Novi/Montenegro- Quellenhof Luxury Resort Lazise, Gardasee/Italien- Jungbrunn Der Gutzeitort, Tannheim/ÖsterreichDie Preisträger werden am 20. November im Rahmen einer glamourösen Preisverleihung im Bio-und Wellnessresort Stanglwirt in Tirol geehrt. Durch den Abend führt Barbara Schöneberger. Ein weiterer Höhepunkt der SPA AWARDS ist die Bekanntgabe der Gewinner:innen in den Sonderkategorien BEAUTY IDOL und SPECIAL PRIZE.Das "Beauty Idol" zeichnet sich aus durch ihre Liebe für alles, was schön macht - von innen und von außen - und steht für eine bewusste Lebensführung. Unter den Gewinnerinnen der letzten Jahre waren beispielsweise Waris Dirie, Naomi Campbell, Toni Garrn, Irina Shayk und Heidi Klum. Mit dem "Special Prize" ehrt die Jury Persönlichkeiten, die sich um den Schutz der Ressource Wasser verdient machen. Preisträger der vergangenen Jahre waren unter anderen Dr. Sylvia Earle, Franziska van Almsick, Prof. Dr. Michael Braungart, Johan Ernst Nilson und Philippe Cousteau.Ad Alliance verleiht die SPA AWARDS gemeinsam mit den Partnern der Veranstaltung: Stanglwirt, GHD, und Gretel, Riani, Dr. Barbara Sturm, Cynosure, Pommery, mint cosmetics, Kölln sowie BERLINA Shots.Mehr Informationen zu den Nominierten finden sich in GALA 39 (EVT: 23. September 2021), BRIGITTE 23 (EVT: 27. Oktober 2021) und unter SPA AWARDS 2021 (https://spa.gjcreativesolutions.de/).Über die SPA AWARDSDie SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen.Prämiert werden nur erstklassige Pflegeprodukte, Konzepte und Locations, die dem ganzheitlichen Anspruch der SPA AWARDS gerecht werden. Die Jury setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Medizinerin und Anti-Aging Expertin Dr. Susanne Schmiedeberg, Entertainer und Model Riccardo Simonetti, Make-up-Artistin und Hairstylistin der Promis Serena Goldenbaum, Dermatologin und Professorin für Kosmetikwissenschaften Prof. Dr. Martina Kerscher, Spezialist für Forschung, Entwicklung und Herstellung von Naturkosmetika und Naturarznei Dr. David Hauck, RTL Exclusiv Moderatorin Frauke Ludowig, Chefredakteurin BRIGITTE und GALA digital Doris Brückner, Head of Beauty GALA, BRIGITTE-Gruppe, BARBARA und GUIDO Merle Rebentisch, Deputy Head of Beauty GALA, BRIGITTE-Gruppe, BARBARA und GUIDO Nicole Lötters, Ressortleitung Beauty BARBARA Heike Rheker und Head of Beauty, Fashion & Instagram GALA.de, BRIGITTE.de und BARBARA.de Nane Meyer.Zur Ad AllianceAd Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote von RTL Deutschland, von Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.