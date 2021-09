Die Schweden verfehlten die ursprüngliche Zielplanung im ersten Halbjahr knapp und die Werbeumsätze hatten sich dagegen auf 275 Mio. € verdoppelt. Gesamtumsatz 2,33 Mrd. € im ersten Quartal und die Zielgröße für die Nutzerzahl bleibt bei knapp 400 Mio. € per Jahresende. 36 Mrd. € Marktwert stehen damit auf dem Prüfstand. Vorerst gibt es keine Gewinne, aber eine annähernde Nullgröße.



Im Februar kostete SPOTIFY noch knapp 300 € (Luxemburg), im Mai waren es 180 € und aktuell sind es 207,50 €. Das müsste reichen für eine etwas mutige Investition, aber mit klaren Stopkursen von zunächst 160 €.



Die Themen der Actien-Börse Nr. 38 u.a.:



++ Eine Barreserve ist der sichere Weg für die nächsten Wochen++ Das Duo AIRBUS/MTU gerät in eine Sonderrolle++ LUFTHANSA schwimmt sich finanziell frei++ FREENET versucht es einmal anders++ Die COMMERZBANK wird eine spannende Wette++ China bietet die spannendste Story++ NINTENDO: Reicht die Kurs-Korrektur aus?



