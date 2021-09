DJ RWE baut Servicestandort für zwei britische Windparks

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Überwachung und Reparaturen an seinen beiden größten Offshore-Windparks in der britischen Nordsee, Triton Knoll und Sofia, baut RWE in der Hafenstadt Grimsby ein neues Servicezentrum mit einer 24-Stunden-Leitwarte auf. 140 Mitarbeiter sollen dort ab Ende 2023 arbeiten, etwa 60 Jobs davon entstünden zusätzlich, teilte der Energiekonzern in Essen mit.

September 23, 2021 09:24 ET (13:24 GMT)

