Bayer hat am Mittwoch mit einer Diversifizierung seines Geschäfts durchaus Schlagzeilen gemacht und der Aktienkurs konnte ein Plus verbuchen. So will der Pharma-und Agrarkonzern im kommenden Jahr in das Geschäft mit Bio-Gemüsesaatgut einsteigen. Ein aktuelles, positives Analysten-Votum kann dem Titel heute allerdings nicht stützen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Wenn man diesen Zielwert zugrunde legt, hat der DAX-Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...