FRANKFURT (Dow Jones)--Die Beteiligungsgesellschaft Porsche erweitert ihr Portfolio mit einer Investition im Halbleiterbereich. Wie die Porsche Automobil Holding SE mitteilte, hat sie sich in einer Finanzierungsrunde an der israelischen Proteantecs Ltd beteiligt, deren Technologie die Funktions- und Leistungsüberwachung von Halbleitern und elektronischen Systemen über den gesamten Lebenszyklus von der Entwicklung bis zum Betrieb ermöglicht.

Bei der Finanzierungsrunde hat Proteantecs weitere 50 Millionen US-Dollar aufgenommen. Insgesamt hat das Unternehmen damit 150 Millionen Dollar von mehreren Investoren eingesammelt.

"Aufgrund der rasanten technologischen Fortschritte und der stetig zunehmenden Anforderungen an neue Halbleitergenerationen besteht ein großes Marktpotential für die Technologie von Proteantecs", sagte Porsche-Vorstand Lutz Meschke. "Wir sehen den Nutzen und die Notwendigkeit für den Einsatz dieser Technologie in vielen Bereichen, gerade auch in der Automobilindustrie."

September 23, 2021 09:32 ET (13:32 GMT)

