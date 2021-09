DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e): Insolvenz/Anleihe

Joh. Friedrich Behrens AG: Insolvenzverfahren verläuft planmäßig. Verkauf der verbliebenen Beteiligungen schreitet voran, erste Abschlagszahlung an die Gläubiger Ende 2021 erwartet.



23.09.2021 / 16:02

Corporate News

Behrens AG: Insolvenzverfahren verläuft planmäßig. Verkauf der verbliebenen Beteiligungen schreitet voran, erste Abschlagszahlung an die Gläubiger Ende 2021 erwartet. - Kaufvertragsverhandlungen für zwei weitere Joint Ventures - Forderungen der Anleihegläubiger angemeldet und anerkannt - Erwartungen für Quote zwischen 40 und 65 % bestätigt



Ahrensburg, 23. September 2021 - Die Joh. Friedrich Behrens AG informiert über die weitere Verfahrensentwicklung: Nachdem der vorläufige Kaufpreis in Höhe von EUR 27,9 Mio. für den Asset Deal bereits zum Closing vollständig geflossen ist, wird die Berechnung des endgültigen Kaufpreises derzeit von der Joh. Friedrich Behrens AG plausibilisiert, geprüft und abweichende Bewertungsansätze mit der BeA GmbH abgestimmt. Aufgrund der Komplexität der zugrundeliegenden Bilanzzahlen sowohl der Joh. Friedrich Behrens AG als auch der mitverkauften 14 in- und ausländischen Tochter- und Enkelgesellschaften wird die Abstimmung voraussichtlich noch mindestens vier Wochen in Anspruch nehmen. Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass es zu einer Kaufpreisreduzierung von mehr als 5 % kommen wird. Darüber hinaus liegen für alle drei nicht an die BeA GmbH verkauften Joint Venture-Beteiligungen (BizeA Polen, BeA Brasil und BeA RUS) Angebote für eine Veräußerung vor. Für BeA Brasil liegt das Angebot bei BRL 4,7 Mio., für BeA RUS bei EUR 0,1 Mio. und für BizeA Polen liegt ein Letter of Intent über EUR 4,5 Mio. vor. Es wird von einem Abschluss der Verträge in den nächsten acht Wochen ausgegangen. Die Beteiligten haben vor diesem Hintergrund die angekündigte erwartete Quote zwischen 40 und 65 % für die Gläubiger bekräftigt. Sämtliche Forderungen der Gläubiger aus den Anleihen 2015/2020 (ISIN DE000A161Y52) und 2019/2024 (ISIN DE000A2TSEB6) wurden bereits von dem durch die Anleihegläubiger gewählten gemeinsamen Vertreter, der One Square Advisory S.à.r.l., innerhalb der gerichtlich bestimmten Frist zur Insolvenztabelle angemeldet. Die Forderungen (inkl. Zinsforderungen) sind zwischenzeitlich abschließend geprüft und in Höhe von EUR 16.409.982,55 (Anleihe 2015/2020) und EUR 25.288.829,63 (Anleihe 2019/2024) vollständig anerkannt worden. Hierbei wurden die von der Schuldnerin im Eigenbestand gehaltenen Anleihen nicht berücksichtigt. Nach derzeitigem Stand ist beabsichtigt, Ende 2021 eine Abschlagsverteilung an die beteiligten Insolvenzgläubiger vorzunehmen. Die One Square Advisory S.à.r.l. sowie die Behrens AG werden zu gegebener Zeit weitere Informationen über die Auszahlung an die Anleihegläubiger veröffentlichen.

Kontakt:

Joh. Friedrich Behrens AG

Investor Relations

Bogenstraße 43 - 45

22926 Ahrensburg

Tel.: 04102 78 - 495

Fax: 01402 78 - 109

Internet: www.behrens.ag

E-Mail: Presse@behrens-group.com

Anleger@behrens-group.com



EULE Corporate Capital GmbH

Anita Roßbach, Andreas Uelhoff

Beim Strohhause 27

20097 Hamburg

Tel.: 040 555 029 88 - 80

Fax: 040 555 029 88 - 89

Internet: E-Mail: www.eulecc.de

E-Mail: ir@eulecc.de

