Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel setzt zum neuen Rebound an. Der Titel hat sich bis an eine wichtige Marke zurückgekämpft und damit steht die Kursentwicklung vor einem möglichen Richtungswechsel. DER AKTIONÄR ordnet die aktuelle Lage ein und gibt den Anlegern die wichtigsten Marken an die Hand.Die Handelswoche ist für Aktien aus dem Wasserstoff-Sektor und ihre Anleger eine erfreuliche. Bereits am Montag, der von großer Verunsicherung geprägt war, notieren viele Titel aus der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...